ارتفاع قتلى الهجوم الروسي على كراماتورسك الأوكرانية إلى 10
ارتفع عدد القتلى جراء هجوم صاروخي روسي استهدف مطعما مزدحما بمدينة "كراماتورسك" شرق أوكرانيا إلى 10 أشخاص، بعد انتشال جثتين أخريين إحداهما لطفل من تحت الأنقاض.
وقالت الشرطة إن 61 على الأقل أصيبوا أيضا في الهجوم الذي وقع مساء الثلاثاء وحول المطعم إلى كومة من الأنقاض.
وصرحت المتحدثة باسم خدمات الطوارئ بمنطقة "دونيتسك" فيرونيكا باخال، للتلفزيون الأوكراني: "حتى الآن انتشل رجال الإنقاذ 10 جثث من تحت الأنقاض".
وأضافت أنه "تم إنقاذ 8 من بين الأنقاض وأن 3 آخرين على الأقل قد يكونون محاصرين".
وقال رئيس بلدية "كراماتورسك" أولكسندر جونشارينكو، عبر تطبيق "تيليغرام" إنه تم انتشال جثة صبي، ولم يذكر عمره.
وكان من بين حالات الوفاة التي تأكدت الثلاثاء، شقيقتان في الرابعة عشرة من العمر وفتاة أخرى عمرها 17 عاما.
وأصاب صاروخ ثان قرية على أطراف "كراماتورسك" مما أدى إلى إصابة 5 اشخاص.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كلمته المسائية عبر الفيديو الثلاثاء، إن الهجمات أظهرت أن روسيا "لا تستحق سوى الهزيمة والمحاكمة على أفعالها".
وكثيرا ما تصيب الضربات الروسية مدنا أوكرانية منذ بدء الحرب في فبراير/ شباط 2022، وتنفي موسكو استهداف المدنيين عمدا.
وتقع "كراماتورسك" إلى الغرب من الخطوط الأمامية في "دونيتسك"، وستكون هدفا محتملا في أي تقدم لروسيا غربا.