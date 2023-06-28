ارتفاع قتلى الهجوم الروسي على كراماتورسك الأوكرانية إلى 10

ارتفع عدد القتلى جراء هجوم صاروخي روسي استهدف مطعما مزدحما بمدينة "كراماتورسك" شرق أوكرانيا إلى 10 أشخاص، بعد انتشال جثتين أخريين إحداهما لطفل من تحت الأنقاض.

وقالت الشرطة إن 61 على الأقل أصيبوا أيضا في الهجوم الذي وقع مساء الثلاثاء وحول المطعم إلى كومة من الأنقاض.

وصرحت المتحدثة باسم خدمات الطوارئ بمنطقة "دونيتسك" فيرونيكا باخال، للتلفزيون الأوكراني: "حتى الآن انتشل رجال الإنقاذ 10 جثث من تحت الأنقاض".