فرق الإنقاذ الأوكرانية تواصل البحث عن الناجين
فرق الإنقاذ الأوكرانية تواصل البحث عن الناجين (رويترز)

ارتفاع قتلى الهجوم الروسي على كراماتورسك الأوكرانية إلى 10

ارتفع عدد القتلى جراء هجوم صاروخي روسي استهدف مطعما مزدحما بمدينة "كراماتورسك" شرق أوكرانيا إلى 10 أشخاص، بعد انتشال جثتين أخريين إحداهما لطفل من تحت الأنقاض.

وقالت الشرطة إن 61 على الأقل أصيبوا أيضا في الهجوم الذي وقع مساء الثلاثاء وحول المطعم إلى كومة من الأنقاض.

وصرحت المتحدثة باسم خدمات الطوارئ بمنطقة "دونيتسك" فيرونيكا باخال، للتلفزيون الأوكراني: "حتى الآن انتشل رجال الإنقاذ 10 جثث من تحت الأنقاض".

روسيا لا تستحق سوى الهزيمة والمحاكمة على أفعالها.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
موقع الهجوم الروسي
موقع الهجوم الروسيرويترز

وأضافت أنه "تم إنقاذ 8 من بين الأنقاض وأن 3 آخرين على الأقل قد يكونون محاصرين".

وقال رئيس بلدية "كراماتورسك" أولكسندر جونشارينكو، عبر تطبيق "تيليغرام" إنه تم انتشال جثة صبي، ولم يذكر عمره.

وكان من بين حالات الوفاة التي تأكدت الثلاثاء، شقيقتان في الرابعة عشرة من العمر وفتاة أخرى عمرها 17 عاما.

فرق الإنقاذ الأوكرانية تواصل البحث عن الناجين
أوكرانيا تعلن استعادة 130 كيلومترا من القوات الروسية

وأصاب صاروخ ثان قرية على أطراف "كراماتورسك" مما أدى إلى إصابة 5 اشخاص.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كلمته المسائية عبر الفيديو الثلاثاء، إن الهجمات أظهرت أن روسيا "لا تستحق سوى الهزيمة والمحاكمة على أفعالها".

نقل المصابين من موقع الهجوم
نقل المصابين من موقع الهجوم رويترز

وكثيرا ما تصيب الضربات الروسية مدنا أوكرانية منذ بدء الحرب في فبراير/ شباط 2022، وتنفي موسكو استهداف المدنيين عمدا.

وتقع "كراماتورسك" إلى الغرب من الخطوط الأمامية في "دونيتسك"، وستكون هدفا محتملا في أي تقدم لروسيا غربا.

الحرب الأوكرانية الروسية
أوكرانيا

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com