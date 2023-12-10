مسودة بيان "كوب28" تقترح استضافة أذربيجان المؤتمر المقبل

اقترحت مسودة بيان نُشرت اليوم الأحد، أن تستضيف أذربيجان مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29) العام المقبل في الفترة من الـ11 إلى الـ22 من نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويتعيَّن أن يعتمد مؤتمر (كوب28) المنعقد حاليًّا في دبي المسودة قبل أن تصبح رسمية، لكنها تتفق مع التوقعات بعد حصول أذربيجان على دعم دول أخرى في أوروبا الشرقية أمس.

واقترح النص أيضًا مواعيد انعقاد الدورة الثلاثين للمؤتمر في البرازيل خلال الفترة من الـ10 إلى الـ21 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.