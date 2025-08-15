صحة غزة: الهجمات الإسرائيلية قتلت 51 وأصابت 369 في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية

قمة ترامب وبوتين في ألاسكا.. لحظة بلحظة

ترامب يلوح بيده أثناء صعوده على متن الطائرة الرئاسية، أثن...المصدر: رويترز
15 أغسطس 2025، 2:53 م

وكالة نقلاً عن الكرملين: يتعين تحقيق نتائج في محادثات ألاسكا حتى نعقد اجتماعا ثلاثيا في وقت لاحق.

بيسكوف: محادثات بوتين وترامب قد تستغرق ما لا يقل عن 6 إلى 7 ساعات.

طائرة الرئاسة الروسية "إير فورس وان" في طريقها إلى ألاسكا

غادرت الطائرة الرئاسية الروسية مدينة ماغادان، وتستغرق الرحلة أربع ساعات للوصول إلى أنكوريج لحضور القمة المرتقبة مع الرئيس الأمريكي. (سبوتنيك)

 

مسؤول أمريكي لـCNN: ترامب سينسحب من قمته مع بوتين في هذه الحالة.

إعلام أمريكي: مسؤول كبير في "الناتو" يتواجد في ألاسكا للتشاور مع ترامب.

المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف: قضية التسوية الأوكرانية ستكون على رأس جدول أعمال  قمة ألاسكا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ترامب على متن الطائرة الرئاسية أثناء توجهه إلى ألاسكا، يهدد بوتين مجدداً بمواجهة عواقب اقتصادية "وخيمة للغاية" إذا عرقل عملية السلام في أوكرانيا.

الكرملين: من المتوقع أن تصل طائرة بوتين إلى ألاسكا 11 صباحًا بالتوقيت المحلي حيث سيستقبله ترامب.

إعلام بيلاروسي: ترامب يتصل برئيس بيلاروس قبيل قمته مع بوتين.

الكرملين: ترامب سيستقبل بوتين لدى نزوله من الطائرة في ألاسكا.

الكرملين: التسوية الأوكرانية ستكون على رأس جدول أعمال المحادثات بين بوتين وترامب.

زيلينسكي: قمة ألاسكا تفتح الطريق نحو السلام العادل.

