قمة ترامب وبوتين في ألاسكا.. لحظة بلحظة

وكالة نقلاً عن الكرملين: يتعين تحقيق نتائج في محادثات ألاسكا حتى نعقد اجتماعا ثلاثيا في وقت لاحق.\nبيسكوف: محادثات بوتين وترامب قد تستغرق ما لا يقل عن 6 إلى 7 ساعات.\nطائرة الرئاسة الروسية "إير فورس وان" في طريقها إلى ألاسكا\nغادرت الطائرة الرئاسية الروسية مدينة ماغادان، وتستغرق الرحلة أربع ساعات للوصول إلى أنكوريج لحضور القمة المرتقبة مع الرئيس الأمريكي. (سبوتنيك)\n\nمسؤول أمريكي لـCNN: ترامب سينسحب من قمته مع بوتين في هذه الحالة.\n\nأخبار ذات علاقة\n\nمسؤول أمريكي: ترامب سينسحب من قمته مع بوتين "في هذه الحالة"\n\nإعلام أمريكي: مسؤول كبير في "الناتو" يتواجد في ألاسكا للتشاور مع ترامب.\nالمتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف: قضية التسوية الأوكرانية ستكون على رأس جدول أعمال قمة ألاسكا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.\n\nأخبار ذات علاقة\n\nترامب سيستقبل بوتين عند الطائرة وهذا جدول أعمال "قمة ألاسكا"\n\nترامب على متن الطائرة الرئاسية أثناء توجهه إلى ألاسكا، يهدد بوتين مجدداً بمواجهة عواقب اقتصادية "وخيمة للغاية" إذا عرقل عملية السلام في أوكرانيا.\n\nأخبار ذات علاقة\n\nقبيل لقائهما التاريخي.. ترامب يهدد بوتين من الجو بـ"العواقب الوخيمة"\n\nالكرملين: من المتوقع أن تصل طائرة بوتين إلى ألاسكا 11 صباحًا بالتوقيت المحلي حيث سيستقبله ترامب.\nإعلام بيلاروسي: ترامب يتصل برئيس بيلاروس قبيل قمته مع بوتين.\nالكرملين: ترامب سيستقبل بوتين لدى نزوله من الطائرة في ألاسكا.\n\nالكرملين: التسوية الأوكرانية ستكون على رأس جدول أعمال المحادثات بين بوتين وترامب.\nزيلينسكي: قمة ألاسكا تفتح الطريق نحو السلام العادل.\n\nأخبار ذات علاقة\n\nزيلينسكي: قمة ألاسكا تفتح الطريق نحو السلام العادل