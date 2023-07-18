كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا صوب البحر

وأشار خفر السواحل الياباني إلى إطلاق الصاروخ وفق ما نقلت وكالة كيودو، في وقت عززت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعاونهما الدفاعي مع تصاعد التوتر بين سيول وبيونغ يانغ.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه لا يزال يحلل نوع الصاروخ الذي تم إطلاقه، بحسب يونهاب.

ويأتي إطلاق الصاروخ بعد أقل من أسبوع من إشراف كيم جونغ أون شخصيا على إطلاق أحدث صاروخ بالستي كوريا شمالي عابر للقارات من طراز "هواسونغ-18".