فاغنر: أوكرانيا تنشر 80 ألف جندي حول باخموت

كشف يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الأوكرانية تنشر أكثر من 80 ألف جندي قرب باخموت.

وقال بريغوجين في مقابلة صحفية نشرها على قناته في تيليغرام إن "القوات الأوكرانية تضع أقصى تركيزها على باخموت".

وأضاف: "حتى الآن، حشد العدو مجموعة قوامها أكثر من 80 ألف شخص قرب باخموت".

وأوضح: "تقع هذه المجموعة في مدن سيفرسك وسلافيانسك وكراماتورسك ودروزكوفكا وكونستانتينوفكا وتشاسوفوي يار".

وأشار إلى أن "المهمة الرئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية هي الحفاظ على هذه المدن والمضي قدما، ومحاولة قطع أو تطويق وحدات فاغنر، التي تحاصر جميع التشكيلات الأوكرانية في باخموت".

وقال بريغوجين أيضا إن "القوات الأوكرانية دربت حوالي 200 ألف احتياطي، وسيتمركزون في أماكن مختلفة، وتلقوا الكثير من معدات الناتو".