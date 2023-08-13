"مثير للمشاكل".. الصين تندد بزيارة نائب رئيسة تايوان لأمريكا

نددت وزارة الخارجية الصينية، الأحد، بزيارة نائب رئيسة تايوان وليام لاي للولايات المتحدة، واصفة إياه بأنه انفصالي و"مثير للمشاكل طوال الوقت".

وقالت الوزارة، في بيان، بعد وقت قصير من وصول لاي إلى نيويورك في طريقه إلى باراجواي إن الصين تتابع الموقف عن كثب وستتخذ "إجراءات حازمة وقوية لحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها".

ووصل لاي، المرشح لتولي منصب رئيس تايوان في يناير كانون الثاني، إلى نيويورك في ساعة متأخرة من يوم أمس السبت فيما يعد رسميا توقفا في طريقه إلى باراجواي لحضور مراسم تنصيب رئيسها.

ونددت الصين مرارا بجولة لاي التي تشمل توقفا آخر في سان فرانسيسكو يوم الأربعاء في طريق عودته إلى تايبه قادما من باراجواي.

وتصف الصين تايوان بأنها جزء من أراضيها.

وفي بيان صدر بعد وقت قصير من وصول طائرة لاي إلى نيويورك، قالت وزارة الخارجية الصينية إنها تعارض زيارة "الانفصاليين المؤيدين لاستقلال تايوان" إلى الولايات المتحدة أيا كانت طبيعتها.

وأضافت أن "لاي يؤيد الموقف الانفصالي لاستقلال تايوان وهو (شخص) مثير للمشاكل دائما".

وقالت الوزارة إن "الصين تتابع التطورات عن كثب وستتخذ إجراءات حازمة وقوية لحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها".

وتكن الصين كراهية بشكل خاص تجاه لاي الذي وصف نفسه في السابق بأنه "طرف عامل من أجل استقلال تايوان". ومع ذلك قال لاي مرارا خلال حملته الانتخابية إنه لا يسعى إلى تغيير الوضع الراهن لكن شعب تايوان هو الوحيد الذي يمكنه أن يقرر مستقبله.