تصاعد أزمة شبتاي.. شرطة إسرائيل: بن غفير نشر التسريبات للانتقام

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعربت، في وقت سابق، عن استغرابها من أن بن غفير ومكتبه "يسجلون محادثات شخصية".

وعادت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، لتوجه اتهامات صريحة لبن غفير، بأنه "سرب التسجيل عمدا انتقاما من شبتاي، بسبب معارضته لإنشاء قوات الحرس الوطني خارج إطار الشرطة".

ويدفع بن غفير لإنشاء تلك القوات تحت قيادته، ووافقت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا على اقتطاع مالي من كل الوزارات في الحكومة، لصالح إنشاء تلك القوات.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، عن ضابط شرطة كبير قوله، إن "تسريبات الوزير بن غفير، تعتبر مساسا بالأمن الداخلي لدولة إسرائيل، وليس أقل من ذلك".

وأضاف الضابط نفسه أن "مضمون الأقوال، مثلما تم نشرها، يمس بشدة بعلاقات الشرطة الإسرائيلية مع المجتمع العربي داخل إسرائيل، المليئة أصلا بشكوك وبانعدام ثقة أساسي، ومن شأن ذلك أن يشعل الميدان".