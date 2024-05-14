تهدد مستقبله السياسي.. بدء التحضير لمحاكمة السناتور الأمريكي مينينديز

بدأ، الاثنين، اختيار هيئة المحلفين في محاكمة السناتور الأمريكي روبرت مينينديز بتهم فساد، وأعفى قاض عشرات المحلفين المحتملين في قضية قد تؤثر على مستقبل مينينديز السياسي وتحدد تشكيل مجلس الشيوخ في العام المقبل.

ويواجه مينينديز (70 عاما) 16 تهمة جنائية من بينها الرشوة والاحتيال والعمل كعميل أجنبي، ويحاكم إلى جانب اثنين من رجال الأعمال من نيوجيرزي في محكمة مانهاتن الاتحادية.

وتواجه زوجته نادين مينينديز اتهامات أيضاً، لكنها ستحاكم بشكل منفصل. ودفع الأربعة ببراءتهم.

وقال قاضي المقاطعة سيدني شتاين إن المحاكمة قد تستمر من 6 إلى 7 أسابيع.

وأعفى القاضي أكثر من 30 محلفاً محتملاً، بعد أن أمضى هو ومحامو الجانبين أكثر من 3 ساعات في التحدث على انفراد مع المحلفين.

ويستعد مينينديز للفوز مجدداً بمقعد في مجلس الشيوخ في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ويأمل في الترشح لفترة رابعة كاملة كمستقل إذا نال البراءة.

ويتهم ممثلو الادعاء مينينديز وزوجته بقبول أموال نقدية وسبائك ذهب وسيارة مرسيدس بنز في مقابل أن يستغل السناتور نفوذه السياسي في نيوجيرزي.

ويواجه مينينديز وزوجته اتهامات أيضا بعرقلة سير العدالة. ووقعت الجرائم التي يواجهان تهما بارتكابها بين عامي 2018 و2023.

واعترف متهم خامس، هو خوسيه أوريبي، بالذنب في تهمتي رشوة واحتيال في مارس آذار، ووافق على التعاون مع الادعاء.

ومن المقرر محاكمة نادين مينينديز في 8 يوليو/ تموز. وتم فصل قضيتها عن الباقين بعدما قال محاموها إنها تعاني من حالة صحية خطيرة تتطلب فترة نقاهة طويلة.