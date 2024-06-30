من هو موريني فريبولت أول نائب منتخب في البرلمان الفرنسي الجديد؟

أصبح موريني فريبولت أول نائب في البرلمان الفرنسي الجديد، بعد إعلان فوزه بنسبة 54.1 % من الأصوات، عن دائرة إقليم بولينيزيا.

وتم انتخاب فريبولت، 35 عامًا، صباح الأحد 30 يونيو، وهو مرشح مستقل من يمين الوسط ووافد جديد إلى عالم السياسة، وفق وصف صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وفاز هذا الشاب بنسبة 54.1% من الأصوات، متغلبًا على النائب المستقل المنتهية ولايته تيماتاي لو جاييتش (35.9%)، الذي تم انتخابه قبل عامين عن عمر يناهز 21 عامًا.

وفريبولت حاصل على درجة الماجستير في القانون العام، وهو المدير العام للخدمات في مجلس مدينة هيفا أوا، وهي جزيرة ماركيسان المعروفة بإيواء مقابر بول غوغان وجاك بريل.

وكان فريبولت، وهو غير معروف لعامة الناس في بداية العام، مرشحًا في الانتخابات الأوروبية، على قائمة الأغلبية الرئاسية، "الحاجة إلى أوروبا"، ولم يتمكن من الصعود إلى البرلمان الأوروبي.

ومع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة قدم فريبولت نفسه لهذا الاستحقاق ضمن قائمة اتحادية تضم 5 أحزاب "مستقلة" اتفقت على "عدم الجلوس مع المتطرفين"، وفق تعبير قياداتها، لكنها لن تقرر إلا في نهاية الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية ما إذا كانت ستنضم إلى اليمين أم إلى الوسط.

وحال فوزه أعلن فريبولت أنه سينتقل إلى فرنسا القارية لممارسة ولايته، وقال إنه يعارض تجديد الثقة في نفس النائب لولاية ثانية عن نفس الدائرة، وقد كان خصمه تيماتاي لوجايبتش مرشحًا لولاية ثانية.

ورغم أن فريبولت يتخذ خطواته الأولى في السياسة اليوم، فإن عائلته ليست بعيدة عنها، فوالدته، جويل فريبولت، هي عمدة مدينة هيفا أوا، وكانت قد نظمت حفلًا ثقافيًا لاستقبال الرئيس إيمانويل ماكرون في الجزيرة عام 2021. وكان والدها لويس فريبولت وزيرًا للتجهيز في الحكومة المحلية.

ويشار إلى أن بولينزيا الفرنسية هي واحدة من بين أقاليم ما وراء البحار التابعة لفرنسا وهي مجموعة أرخبيلات تقع في جنوبي المحيط الهادي.