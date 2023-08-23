وسط تهديدات الجارة الشمالية.. كوريا الجنوبية تجري تدريبات دفاع جوي

من المقرر أن تجري كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أول تدريبات للدفاع الجوي على مستوى البلاد منذ ستة أعوام، وسط زيادة التهديدات النووية والصاروخية من كوريا الشمالية.

وسيُطلب من المشاة الاحتماء، ومن السائقين التوقف في بعض المناطق خلال التدريبات.

وتعد هذه التدريبات عنصرًا رئيسيًا في مناورات "أولتشي" السنوية للدفاع المدني، التي تقام بالتزامن مع تدريبات "درع الحرية أولتشي" التي بدأتها القوات الكورية الجنوبية والأمريكية يوم الاثنين الماضي، لتعزيز قدرة الرد على أي هجوم كوري شمالي أو أي حالات طوارئ أخرى.

وقالت وزارة الداخلية والسلامة إن صفارات الإنذار من غارات جوية ستدوي في الساعة الثانية بعد الظهر لتطالب الناس بعدم الخروج إلى الشوارع لمدة 15 دقيقة تقريبًا قبل تخفيف حالة التأهب.

ويتعين على المشاة التوجه مباشرة إلى ملجأ مخصص أو مساحة قريبة تحت الأرض، كما يتعين على السائقين في حوالي 200 منطقة بأنحاء البلاد التوقف على جوانب الطرق.

وسيُوجه الأشخاص فيما يقرب من 500 متجر ودار سينما وغيرها من المرافق العامة للقيام بالإخلاء، فيما ستعمل المؤسسات الطبية ووسائل المواصلات العامة بشكل طبيعي.