الآلاف يشاركون بمسيرات مؤيدة للفلسطينيين في أستراليا‎

وكانت الشرطة تدرس تطبيق صلاحيات خاصة للتوقيف والتفتيش للمرة الأولى منذ ما يقرب من عقدين من الزمن للأشخاص الذين حضروا المسيرة، لكن المتحدثة باسم جماعة العمل الفلسطينية أمل ناصر قالت إن هذه الصلاحيات لم تطبق.

وأضافت أن المسيرة "مضت سلمية".

وذكرت صحيفة جارديان أستراليا أن مسيرتين خرجتا أيضًا اليوم الأحد في مدينتي اديليد وملبورن وشارك فيها الآلاف.

وفي مسيرة سيدني، قالت آية، وهي فلسطينية تعيش في سيدني إنها شاركت لتكون "سلمية ولدعم بلدي، وليس لها علاقة بحرق الأعلام".

وقال محتج آخر يُدعى مصطفى، غادر والده غزة عام 1976، إنه جاء للمشاركة مع أبنائه الثلاثة.

وقال "لسنا ضد اليهود فهم في فلسطين منذ وقت طويل جنبًا إلى جنب مع المسلمين والمسيحيين، جميعنا فلسطينيون. نحن ضد الصهيونية".

وقال منظمون إنهم يعتزمون تنظيم مسيرة بوسط سيدني مطلع الأسبوع القادم.

ولم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من المجلس التنفيذي لليهود الأستراليين بشأن مسيرات سيدني.

وتعمل دول العالم المتقدم على كبح الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين بسبب القلق من أن يؤدي الصراع بين إسرائيل وحماس لاندلاع أعمال عنف على أراضيها. وحظرت فرنسا الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين يوم الخميس قائلة إنها من المحتمل أن "تتسبب في إخلال بالنظام العام".