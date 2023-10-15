الآلاف يشاركون بمسيرات مؤيدة للفلسطينيين في أستراليا
شارك الآلاف في مسيرات مؤيدة للفلسطينيين اليوم الأحد في عواصم ولايات أستراليا رغم تهديدات الشرطة بكبحهم في ظل توترات بعد التوغل المباغت لحركة (حماس) داخل إسرائيل قبل ثمانية أيام.
وكانت إحدى أكبر المسيرات في سيدني عاصمة نيو ساوث ويلز، أكثر الولايات سكانًا، حيث قالت جماعة العمل الفلسطيني التي نَظمت الاحتجاج إن نحو 5000 شاركوا فيه. وقدّر شاهد من رويترز الحشد بنحو 2000.
ولوّح العديد من المشاركين في المسيرة بأعلام فلسطين وهتفوا "الحرية، حرروا فلسطين" في حديقة هايد بارك بمدينة سيدني، بينما جاب المئات من رجال الشرطة المنطقة والشوارع القريبة في دوريات، وحلّقت مروحية تابعة للشرطة على ارتفاع منخفض.
وكانت الشرطة تدرس تطبيق صلاحيات خاصة للتوقيف والتفتيش للمرة الأولى منذ ما يقرب من عقدين من الزمن للأشخاص الذين حضروا المسيرة، لكن المتحدثة باسم جماعة العمل الفلسطينية أمل ناصر قالت إن هذه الصلاحيات لم تطبق.
وأضافت أن المسيرة "مضت سلمية".
وذكرت صحيفة جارديان أستراليا أن مسيرتين خرجتا أيضًا اليوم الأحد في مدينتي اديليد وملبورن وشارك فيها الآلاف.
وفي مسيرة سيدني، قالت آية، وهي فلسطينية تعيش في سيدني إنها شاركت لتكون "سلمية ولدعم بلدي، وليس لها علاقة بحرق الأعلام".
وقال محتج آخر يُدعى مصطفى، غادر والده غزة عام 1976، إنه جاء للمشاركة مع أبنائه الثلاثة.
وقال "لسنا ضد اليهود فهم في فلسطين منذ وقت طويل جنبًا إلى جنب مع المسلمين والمسيحيين، جميعنا فلسطينيون. نحن ضد الصهيونية".
وقال منظمون إنهم يعتزمون تنظيم مسيرة بوسط سيدني مطلع الأسبوع القادم.
ولم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من المجلس التنفيذي لليهود الأستراليين بشأن مسيرات سيدني.
وتعمل دول العالم المتقدم على كبح الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين بسبب القلق من أن يؤدي الصراع بين إسرائيل وحماس لاندلاع أعمال عنف على أراضيها. وحظرت فرنسا الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين يوم الخميس قائلة إنها من المحتمل أن "تتسبب في إخلال بالنظام العام".
وفي سيدني، ذكرت وسائل الإعلام أن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة رجال يوم الجمعة خارج المتحف اليهودي في أستراليا لاستخدامهم التحية النازية. ودعا رئيس المخابرات الأسترالية المواطنين إلى التخفيف من حدة الخطاب الذي قد يؤجج التوترات.