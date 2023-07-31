تقرير: ترامب أنفق الملايين من أموال حملته على أتعاب المحامين
كشفت شبكة "سي إن إن"، أن نسبة كبيرة من التبرعات المالية المُقدمة لحملة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يجري إنفاقها على أتعاب المحامين، في مواجهة دعاوى قضائية تثار ضده.
وتأتي هذه التقارير بينما يمضي ترامب بثبات لنيل ترشيح الحزب الجمهوري حتى يخوض انتخابات الرئاسة في 2024، وفي حين يقول إن الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، يريد اعتقاله حتى لا يتمكن من العودة إلى البيت الأبيض.
وأورد المصدر أن ملفات ترامب أمام القضاء ما زالت تهيمن على السباق الجمهوري، سواء تعلق الأمر بشراء صمت ممثلة إباحية، أو بإساءة التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرة البيت الأبيض.
ودافع ترامب عن نفسه، نافيا التهم الموجهة إليه، معتبرا إياها مجرد محاولة للتضييق عليه في انتخابات الرئاسة المقبلة.
ويبدو أن الجمهوريين الذين ينافسون ترامب لم يستفيدوا من متاعبه القضائية، فلم يحولوا هذه "النقطة السوداء" إلى ورقة لصالحهم من أجل كسب تأييد المحافظين.
وأظهر ترامب في حفل عشاء للحزب الجمهوري شارك فيه معظم المرشحين الرئيسيين، في ولاية أيوا يوم الجمعة وفي تجمع صاخب في مدينة إيري بولاية بنسلفانيا، الليلة التالية، أن إيقاف لن يكون سهلا.
كما قال ترامب يوم السبت إن التحقيقات في سلوكه تهدف إلى التستر على الجرائم التي ارتكبها الرئيس الحالي وابنه هانتر، بحسب قوله.
وما زال منافسو ترامب الجمهوريون مترددين في انتقاد "مستنقعه القانوني" علنًا خوفًا من خسارة مؤيديه.
حاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي، الذي يسعى لتحويل الانتخابات التمهيدية في نيو هامشاير إلى استفتاء حول متاعب ترامب القضائية؛ انتقد ترامب في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن"، يوم الأحد، واصفاً إياه بـ "الملياردير الذي استخدم المساهمات لدفع أتعابه القانونية".
وأضافت "سي إن إن" أن الاضطراب المتزايد في السباق الجمهوري يأتي في الوقت الذي يحاول فيه بايدن أن يستميل الناخبين.
وأطلقت إدارة بايدن، على سبيل المثال، موقعًا تجريبيًا على الإنترنت، يوم الأحد، لنظام سداد قروض الطلاب الفيدرالي الجديد المدفوع بالدخل.
وتسلط إدارة بايدن الضوء على إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض، كجزء من جهود الديمقراطيين لجعل قرار المحكمة العليا ذي الأغلبية المحافظة العام الماضي ضربة آمال الحزب الجمهوري في عام 2024.
وأشار المصدر إلى أن لجان العمل السياسي والأحزاب السياسية ستكون على موعد نهائي، يوم الاثنين القادم، لتقديم تقارير الإفصاح النصفية والتي ستقدم لمحة عن البيانات المالية الخاصة بها وإنفاق بعض المجموعات لدعم المرشحين للرئاسة.