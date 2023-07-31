تقرير: ترامب أنفق الملايين من أموال حملته على أتعاب المحامين

كشفت شبكة "سي إن إن"، أن نسبة كبيرة من التبرعات المالية المُقدمة لحملة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يجري إنفاقها على أتعاب المحامين، في مواجهة دعاوى قضائية تثار ضده.

وتأتي هذه التقارير بينما يمضي ترامب بثبات لنيل ترشيح الحزب الجمهوري حتى يخوض انتخابات الرئاسة في 2024، وفي حين يقول إن الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، يريد اعتقاله حتى لا يتمكن من العودة إلى البيت الأبيض.

وأورد المصدر أن ملفات ترامب أمام القضاء ما زالت تهيمن على السباق الجمهوري، سواء تعلق الأمر بشراء صمت ممثلة إباحية، أو بإساءة التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرة البيت الأبيض.

ودافع ترامب عن نفسه، نافيا التهم الموجهة إليه، معتبرا إياها مجرد محاولة للتضييق عليه في انتخابات الرئاسة المقبلة.