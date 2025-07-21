إيران تعلن توقيف عميلين للموساد في خراسان

أعلن الادّعاء العام في محافظة خراسان الشمالية، شمال شرق إيران، اليوم الاثنين، توقيف عنصرين يُشتبه في انتمائهما إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد).

جاء ذلك في خطوة تعكس تصاعد الحرب الاستخباراتية غير المعلنة بين إيران وإسرائيل، خصوصًا في أعقاب الحرب الأخيرة التي دامت 12 يومًا في المنطقة.

وقال المدّعي العام للمحافظة في بيان رسمي نقلته وسائل إعلام محلية، إن "اثنين من عناصر الموساد تم اعتقالهما في خراسان الشمالية"، مضيفًا أن الموقوفَين يخضعان حاليًّا لـ"تحقيقات فنية مكثفة"، على أن تُعلن تفاصيل إضافية في وقت لاحق.

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وفي السياق ذاته، كشف المسؤول القضائي أنه تم التعرف على 15 شخصًا آخرين خلال الفترة ذاتها، وُجهت إليهم اتهامات بنشر الأكاذيب و"تشويش الرأي العام"، فضلًا عن "الترويج ضد النظام"، حيث جرى فتح ملفات قضائية بحقهم.

كما يأتي الإعلان في ظل تصاعد ملحوظ في التوتر الأمني بين طهران وتل أبيب، على خلفية اغتيالات سابقة طالت كوادر إيرانية في مجالات الأمن والدفاع والبرنامج النووي.