قمة "إيكواس".. ملفات ساخنة تتقدمها أزمة دول الساحل

يجتمع رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء الـ11 في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، اليوم السبت، في قمة استثنائية جديدة في العاصمة النيجيرية أبوجا.

ويواجه قادة هذه الدول جدول أعمال مزدحم وملفات ساخنة على الطاولة تتقدمها أزمة دول الساحل الثلاث التي علّقت عضويتها في المنظمة.

وبحسب تقارير إخبارية، سيتناول قادة هذه الدول مسألة رفع العقوبات المفروضة على النيجر والتي يطالب بعض الرؤساء برفعها مقابل تقديم نيامي تعويضات، إذ يمثّل هذا الملف إحدى النقاط الخلافية بين أعضاء المجموعة.

وقالت إذاعة فرنسا الدولية، إنّ هناك العديد من الأسئلة على جدول أعمال القمة الاستثنائية التي تنعقد وسط منطقة مضطربة، وأبرزها "هل سيتم رفع العقوبات المفروضة على النيجر في أعقاب الانقلاب؟، وما الموقف الذي سيتبناه مؤتمر رؤساء الدول في مواجهة طلب الانسحاب الفوري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الذي أعلنته بوركينا ومالي والنيجر؟، وهل ستتم معالجة الوضع في السنغال؟".

ووفق الإذاعة، فإنّ المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تشهد نقطة تحول جديدة.

وبعد أشهر من التهديد بنشر قوة مسلحة في النيجر، يتعين على الدول الـ11 التي لا تزال نشطة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أن تقرر ما إذا كانت ستستمر في الحصار المفروض على هذا البلد أم لا.

وسيكون على جدول أعمال رؤساء الدول أيضًا رسالة كتبها محامو رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، حول وضعه ووضع الوفد المرافق له، حيث يجدّد محاموه طلبهم بالإفراج عنه، وطالبوا في بيان نُشر، يوم أمس الجمعة، بتحمل "مسؤولية الدول الأعضاء" في تنفيذ قرارات محكمة العدل التابعة لها".

وفي 15 كانون الأول (ديسمبر)، أمرت محكمة العدل التابعة لـ"إيكواس" بالإفراج عن الرئيس بازوم، الأمر الذي رفضه رئيس النظام العسكري الجنرال عبد الرحمان تياني.