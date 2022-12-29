إيطاليا تشدد قواعد إنقاذ المهاجرين وتثير حفيظة منظمات خيرية دولية

أقرت الحكومة اليمينية في إيطاليا إجراءات تتضمن تغريم المنظمات الخيرية، التي تنقذ مهاجرين من البحر، واحتجاز سفنهم إذا انتهكوا مجموعة جديدة أكثر صرامة من القواعد، في خطوة قالت إحدى المنظمات إنها يمكن أن تمثل تهديدًا للأرواح.

وجاء في قرار صادقت عليه الحكومة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، أنه يتعين على هذه السفن طلب الرسو في أحد المواني وأن تبحر صوبه "دون تأخير" بعد أي عملية إنقاذ، بدلًا من البقاء في البحر بحثًا عن قوارب مهاجرين أخرى تقطعت بها السبل.

وعادة ما تستمر مهام المنظمات الخيرية أو غير الحكومية حاليًّا وسط البحر المتوسط لعدة أيام، وتقوم بعمليات إنقاذ مختلفة ويصبح على متنها في كثير من الأحيان مئات الأشخاص.