غروسي يزور محطة زابوريجيا النووية للمرة الأولى بعد استهداف سد كاخوفكا
وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، إلى محطة زابوريجيا الأوكرانية على رأس وفد من الوكالة، في أول زيارة له بعد استهداف سد كاخوفكا، وفق ما أعلنت إدارة المحطة النوية المعيَّنة من قبل روسيا، اليوم الخميس.
وقالت إدارة المحطة في منشور لها على قناتها عبر تطبيق "تليغرام": "وصل وفدٌ من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتو إلى محطة الطاقة النووية في زابوريجيا، ويرأسه المدير العام للوكالة رافائيل غروسي".
وأشارت الإدارة إلى أن هذه هي الزيارة الثالثة لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة غروسي إلى محطة الطاقة النووية في زابوريجيا.