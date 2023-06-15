غروسي يزور محطة زابوريجيا النووية للمرة الأولى بعد استهداف سد كاخوفكا

وقالت إدارة المحطة في منشور لها على قناتها عبر تطبيق "تليغرام": "وصل وفدٌ من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتو إلى محطة الطاقة النووية في زابوريجيا، ويرأسه المدير العام للوكالة رافائيل غروسي".

وأشارت الإدارة إلى أن هذه هي الزيارة الثالثة لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة غروسي إلى محطة الطاقة النووية في زابوريجيا.