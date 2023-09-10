المجلس العسكري في النيجر يتهم فرنسا بالتحضير لـ"عدوان" على بلاده

اتّهم النظام العسكري في النيجر، السبت، فرنسا بـ"نشر قوّاتها" في عدد من دول غرب أفريقيا استعدادا لشنّ "عدوان" على البلاد.

وقال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن في بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني إنّ "فرنسا تُواصل نشر قوّاتها في عدد من بلدان إكواس (الجماعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا) في إطار استعدادات لشنّ عدوان على النيجر تُخطّط له بالتعاون مع هذه الجماعة، وخاصةً في ساحل العاج والسنغال وبنين".

وكانت وزارة الجيوش الفرنسية، أعلنت الثلاثاء الماضي عن وجود "محادثات" بين الجيشين النيجري والفرنسي حول "سحب بعض العناصر العسكرية" من النيجر، فيما يطالب قادة الانقلاب في نيامي برحيل القوات الفرنسية بأكملها.

وبعد الانقلاب الذي شهدته النيجر في 26 تموز/يوليو كانت "إكواس" قد لوحت بتدخل مسلح لإعادة النظام الدستوري في البلاد، وهو قرار أيدته وقتذاك فرنسا.