أوكرانيا تعرض عقد قمة بين زيلينسكي وبوتين بنهاية أغسطس

قال رئيس الوفد الأوكراني في المحادثات في إسطنبول اليوم الأربعاء إن كييف عرضت على موسكو عقد قمة لزعيمي البلدين بهدف إنهاء الحرب بحلول نهاية أغسطس/ آب.

وذكر رستم أوميروف، رئيس مجلس الدفاع والأمن الوطني الأوكراني، لوسائل الإعلام أن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار، ودعا روسيا إلى أن "تظهر نهجا بناء وواقعيا".

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واختتمت الجولة الثالثة من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا اليوم الأربعاء في إسطنبول بعد مرور أقل من ساعة على بدئها.

واتفق الطرفان على تبادل المزيد من أسرى الحرب العسكريين والمدنيين.



