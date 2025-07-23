البيت الأبيض: ويتكوف في طريقه إلى أوروبا ونريد وقفاً قريباً لإطلاق النار في غزة

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أوكرانيا تعرض عقد قمة بين زيلينسكي وبوتين بنهاية أغسطس

أوكرانيا تعرض عقد قمة بين زيلينسكي وبوتين بنهاية أغسطس
مفاوضات إسطنبولالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
23 يوليو 2025، 7:27 م

قال رئيس الوفد الأوكراني في المحادثات في إسطنبول اليوم الأربعاء إن كييف عرضت على موسكو عقد قمة لزعيمي البلدين بهدف إنهاء الحرب بحلول نهاية أغسطس/ آب.

وذكر رستم أوميروف، رئيس مجلس الدفاع والأمن الوطني الأوكراني، لوسائل الإعلام أن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار، ودعا روسيا إلى أن "تظهر نهجا بناء وواقعيا".

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واختتمت الجولة الثالثة من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا اليوم الأربعاء في إسطنبول بعد مرور أقل من ساعة على بدئها.

واتفق الطرفان على تبادل المزيد من أسرى الحرب العسكريين والمدنيين.

 

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