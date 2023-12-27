الصين تهدد بفرض عقوبات تجارية على تايوان إذا واصلت "العناد"

هددت الحكومة الصينية الأربعاء، بفرض مزيد من العقوبات التجارية على تايوان، إذا واصل الحزب الحاكم هناك "بعناد" دعم الاستقلال.

ويعد ذلك، تصعيدا جديدا لحرب كلامية مع اقتراب إجراء انتخابات في تايوان الشهر المقبل.

وتجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية في تايوان في 13 كانون الثاني/يناير في وقت تسعى فيه الصين إلى إجبار الجزيرة على قبول سيادتها عليها إذ تعتبرها جزءا من أراضيها.

واتهمت تايوان هذا الشهر الصين بممارسة "الإكراه الاقتصادي والتدخل في الانتخابات"، بعد أن أعلنت بكين نهاية خفض التعريفات الجمركية على بعض الواردات الكيماوية من الجزيرة، قائلة إن تايبه خالفت اتفاقا تجاريا تم توقيعه في 2010 بين الجانبين.