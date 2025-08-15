من أحد ألد منافسيه.. ترامب يتلقى ترشيحًا غير متوقع لجائزة نوبل

اعترف أحد ألدّ منافسي الرئيس الأمريكي، بأن دونالد ترامب يستحق الحصول على جائزة نوبل للسلام إذا نجح في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وذلك قبيل بدء محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في قمة ألاسكا.

وتلقى ترامب، الجمعة، ترشيحاً لجائزة نوبل للسلام من شخص غير متوقع تماماً - واحدة من أقوى منافسيه -، هيلاري كلينتون.

وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية والمرشحة الرئاسية السابقة في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، إنها سترشح ترامب للجائزة إذا نجح في إقناع بوتين بإنهاء حربه وإعادة كل الأراضي التي استولت عليها قواته من أوكرانيا في الصراع الدائر منذ العام 2022.

"حلم" هيلاري كلينتون

وذكرت كلينتون أن نجاح ترامب خلال الاجتماع المقبل هو "حلم" بالنسبة لها، وقالت إنه إذا كانت جائزة نوبل للسلام دافعاً كافياً لترامب لتحقيق هذا الحلم، فإنه يجب أن يحصل عليها.

وأضافت "وأنا أحلم أنه، لأي مجموعة من الأسباب، بما في ذلك جائزة نوبل للسلام، قد يقف الرئيس ترامب في وجه بوتين ليس فقط نيابة عن أوكرانيا وديمقراطيتها وشعبها الشجاع للغاية، ولكن بصراحة، نيابة عن أمننا ومصالحنا".

وقالت كلينتون: "انظروا، إذا تمكنا من تحقيق ذلك، إذا كان الرئيس ترامب هو مهندس ذلك، فسأرشحه لجائزة نوبل للسلام".

فرصة ترامب

وأضافت "ربما تكون هذه هي فرصة ترامب لتوضيح أنه يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، مع عدم تبادل للأراضي، وأنه على مدى فترة من الزمن، يجب على بوتين الانسحاب فعلياً من الأراضي التي استولى عليها من أجل إظهار حسن النية، دعنا نقول، عدم تهديد الأمن الأوروبي".

وقالت كلينتون إنه إذا كان ترامب قادراً على التفاوض على تلك الشروط، فإنها سترشحه، مضيفة: "لأن هدفي هنا هو عدم السماح بالاستسلام لبوتين، بمساعدة وتحريض من الولايات المتحدة"، على حد تعبيرها.

وأردفت "أعتقد أن هذه سابقة خطيرة للغاية، وأعتقد أنها ستجعل بلادنا أقل أمانًا، وستكافئ بوتين، ولن يتوقف. نحن نعلم ذلك"، على حد قولها.

وألتقى ترامب وبوتين وجهًا لوجه، اليوم الجمعة، بعد وصولهما إلى أنكوريج بقاعدة إلمندورف-ريتشاردسون المشتركة، أكبر قاعدة عسكرية في ألاسكا.

وتُعدّ هذه القمة الأولى التي تستضيف بوتين على الأراضي الأمريكية منذ عشر سنوات.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في أن يؤدي الاجتماع إلى السلام بين روسيا وأوكرانيا في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن الهدف الأكثر إلحاحاً لاجتماع الجمعة سيكون تأمين لقاء ثانٍ مع بوتين.

وقال ترامب: "أما إذا كان الاجتماع سيئًا، فسينتهي سريعًا. وإذا كان جيدًا، فسنحصل على السلام في المستقبل القريب".