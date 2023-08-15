انفجار ضخم في عاصمة داغستان يوقع قتلى وجرحى

وأشارت وسائل إعلام روسية إلى أن أكثر من عشر سيارات احترقت، وأن النيران بدأت تتوسع خارج نطاق محطة الوقود مع انفجار مخزنين من أصل 8 للوقود داخل المحطة .

وأوصت السلطات المحلية السكان بعدم الاقتراب من منطقة الانفجار، خوفا من وقوع انفجارات أخرى في محطة الوقود الموجودة بوكالة خدمات للسيارات.

وقال مصدر طبي من مستشفى نوفولاكسك في محج قلعة التي تستقبل ضحايا الانفجار في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن عدد القتلى المسجل حتى الآن هو 5؛ بينهم طفل، فيما بلغ عدد الجرحى 18.

وأكد المصدر وجود حاجة للتبرع بالدم لفائدة الجرحى، ودعا السكان إلى القدوم والتبرع، مشيرا إلى وجود حالات حرجة جدا بين المصابين.