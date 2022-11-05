أوكرانيا تحذّر إيران من عواقب "التواطؤ" مع موسكو

حذّرت أوكرانيا إيران السبت من أن "عواقب التواطؤ" مع موسكو "تتجاوز المنفعة" التي ستجنيها من دعم روسيا، بعدما أقرّت طهران لأول مرة بإرسال مسيّرات إلى روسيا.

وكتب الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نكولينكو على فيسبوك: "على طهران أن تدرك بأن عواقب التواطؤ في جرائم عدوان روسيا الاتحادية على أوكرانيا ستتجاوز المنفعة (التي ستجنيها إيران) من دعمها لروسيا".

والسبت، أقرت إيران وللمرة الأولى بأنها أرسلت طائرات مسيرة إلى روسيا، لكنها شددت على أنها قامت بتزويدها لحليفتها قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قوله: "زودنا روسيا بعدد محدود من المسيّرات قبل أشهر من الحرب في أوكرانيا".

واتهمت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون روسيا باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع في الأسابيع الأخيرة لشن هجمات في أوكرانيا، وهو ما نفته إيران مرارا.

وتنفي إيران باستمرار الاتهامات لها بتزويد روسيا بأسلحة لاستخدامها في حربها في أوكرانيا.