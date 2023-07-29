تقرير: الزعماء الأفارقة "ابتعدوا" عن بوتين رغم زخم القمة

حرصت روسيا، في الأسبوع الجاري، على إظهار نفسها قريبة من إفريقيا، وذهبت موسكو إلى حد التعهد بتقديم حبوب مجانية لبعض دول القارة السمراء، حتى لا تتأثر بمجريات الحرب الدائرة مع أوكرانيا منذ فبراير 2022.

لكن مجلة "جون أفريك" الفرنسية، ذكرت أن القمة الروسية الإفريقية التي انعقدت، في الأيام الأخيرة، لم تحقق الحضور الذي كانت تسجله قبل اندلاع الأزمة مع كييف.

وأوردت المجلة أن القمة التي جرت في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية شهدت حضور أقل من عشرين من قادة الدول الأفارقة، في حين حضر ما يزيد عن أربعين منهم، في قمة 2019 بمدينة سوتشي على البحر الأسود.

وثمة من يرى أن هذا الحضور "المحتشم" يعود غلى خشية بعض الدول من إثارة حفيظة واشنطن؛ الخصم اللدود لموسكو.

وذكرت أن بوتين كان قد وعد في سنة 2019 بمضاعفة حجم التبادل التجاري مع دول الإفريقية، وكان يناهز 20 مليار دولار في 2018.

لكن بعد مرور السنوات، لم ترتفع تلك المبادلات، بل هبطت إلى 17.7 مليار دولار، خلال 2021، في حين كانت موسكو تراهن على أن تستعيد ما كان للاتحاد السوفياتي من نفوذ في دول القارة السمراء.