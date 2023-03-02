هل يوظف نتنياهو واقعة حصار زوجته من أجل "شيطنة" الاحتجاجات؟

تقف أسئلة عديدة وراء مُلابسات توجه سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى مركز لتصفيف الشعر بوسط تل أبيب، على الرغم من التوترات التي تشهدها تلك المنطقة، والإعلان المُسبق من قِبل منظمي الاحتجاجات، بأنها ستشهد تظاهرات ضد خطة الإصلاح القضائي.

وجاء توجه زوجة رئيس الوزراء إلى وسط تل أبيب، حيث صالون تصفيف الشعر، بالتزامن مع كلمة ألقاها نتنياهو، شبَّه خلالها المتظاهرين الذين قطعوا الطرق خلال الاحتجاجات، بالمستوطنين الذين أحرقوا منازل الفلسطينيين في "حوارة".

صحيفة "معاريف" العبرية نقلت، الخميس، عن الناشطة نافا روزوليو، والتي كانت على رأس المتظاهرين أمام مركز تصفيف الشعر، أن سارة نتنياهو "لم تتعرض لأي خطر، وكانت قادرة على الخروج من مركز تصفيف الشعر لو رغبت"، رافضة وصف ما حدث بأنه حصار.

وقدَّرت أن التظاهرات والهتافات أمام هذا المركز "هدفت بشكل طبيعي إلى إيصال رسالة للسيدة التي تدير البلاد عمليًا"، وقالت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "استغل الوضع لكي يبدو على أنه ضحية".