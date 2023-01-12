"فاغنر" تعلن "تحرير" سوليدار.. وزيلينسكي ينفي
قال يفغيني بريجوغين، رئيس شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، اليوم الأربعاء، إن مقاتليه تمكنوا من "تحرير" بلدة سوليدار شرق أوكرانيا بالكامل، وقتلوا نحو 500 جندي موال لكييف.
وأضاف في بيان: "أريد تأكيد التحرير الكامل لأراضي سوليدار وتطهيرها من وحدات الجيش الأوكراني.. دُمرت الوحدات الأوكرانية التي لم ترد الاستسلام".
وخلص يفغيني بريجوغين إلى القول إن قوات فاغنر "قتلت نحو 500 شخص. والمدينة كلها مليئة بجثث جنود أوكرانيين"، وفق تعبيره.
وقبل ذلك بدقائق، سخر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من مزاعم روسية سابقة بالسيطرة على جزء من البلدة، مؤكدا أن "القتال مستمر".
وقال زيلينسكي في كلمته اليومية إن "الدولة الإرهابية ومروجي الدعاية لها يحاولون الادعاء بأنهم حققوا بعض الإنجازات في سوليدار، إلا أن القتال مستمر". وأضاف: "جبهة دونيتسك صامدة ونفعل كل ما في وسعنا لتعزيز الدفاع الأوكراني بدون أي انقطاع ولا ليوم واحد"، على حد قوله.