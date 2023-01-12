"فاغنر" تعلن "تحرير" سوليدار.. وزيلينسكي ينفي

وقال زيلينسكي في كلمته اليومية إن "الدولة الإرهابية ومروجي الدعاية لها يحاولون الادعاء بأنهم حققوا بعض الإنجازات في سوليدار، إلا أن القتال مستمر". وأضاف: "جبهة دونيتسك صامدة ونفعل كل ما في وسعنا لتعزيز الدفاع الأوكراني بدون أي انقطاع ولا ليوم واحد"، على حد قوله.