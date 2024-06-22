إيران.. اعتقالات بسبب "استطلاعات رأي مزورة" لانتخابات الرئاسة

أعلن رئيس الشرطة العامة في طهران، العقيد داودي معظمي جودرزي، السبت، اعتقال 4 أشخاص بتهمة "التلاعب ونشر نتائج استطلاعات مزورة" عن الانتخابات الرئاسية الإيرانية المبكرة، المقرر إجراؤها في 28 يونيو/حزيران الجاري.

وقال العقيد جودرزي إن هؤلاء الأشخاص نسبوا استطلاعاتهم إلى "مؤسسة موثوقة" أو "هيئة رسمية"، لكن الاستطلاعات المعنية كانت "ضد الأساليب العلمية".

وأوضح أنه "لم يكن لهذه الاستطلاعات مصدر محدد وعدد سكان إحصائيين محدد فحسب، بل تلاعبوا بالنتائج وقاموا بنقلها لصالح مرشحهم المنشود".

وأكد أنه "تم التلاعب بالاستطلاع" من خلال "إساءة استخدام قدرات روبوتات تليغرام" لزيادة أصوات المرشح المطلوب في الاستطلاع.

وتابع جودرزي: "في حالة أخرى، استخدموا في خيارات الاقتراع ألقابًا غير مناسبة لبعض المرشحين، وصمموا خيارات الاقتراع بشكل أدى إلى عدم مشاركة الناس في الانتخابات، وبعبارة أخرى، دفع الناس إلى عدم المشاركة في الانتخابات من أجل إثارة الإحباط وحثهم على عدم المشاركة".