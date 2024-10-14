بعد انهيار الائتلاف الحاكم.. أيسلندا تتجه نحو انتخابات جديدة

انهار الائتلاف الحاكم في آيسلندا، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، والمؤلف من أحزاب يسارية ويمينية بسبب خلافات سياسية، وفق ما أعلن رئيس الوزراء بيارني بنيديكتسون، الأحد.

واقترح بيارني بنيديكتسون إجراء انتخابات جديدة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وفق "فرانس برس".

وأوضح رئيس الوزراء وهو زعيم حزب الاستقلال المحافظ، الأكبر في البرلمان، أن المواقف المختلفة حول مجموعة قضايا من السياسة الخارجية إلى طالبي اللجوء مروراً بسياسة الطاقة، غذّت التوتر داخل الائتلاف في الأشهر الأخيرة.

وأعلن أنه سيلتقي، اليوم الاثنين، رئيسة البلاد هالا تواسدوتير ليقترح عليها حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وكان الائتلاف الحكومي يضم حزب "الاستقلال" وحركة "اليسار-الخضر" وحزب "التقدم" (يمين الوسط).

وتولى بنيديكتسون مهامه رئيساً للوزراء في أبريل/ نيسان 2024 بعدما استقالت رئيسة الحكومة السابقة كاترين جاكوبسدوتير من حركة "اليسار-الخضر"، للترشح إلى الانتخابات الرئاسية التي خسرتها.