حملة انتخابية من دون صوَرِه.. غضب وحيرة في معسكر ماكرون

يخوض نواب ووزراء من معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حملتهم الانتخابية بعيدا عن الرئيس، ومن دون استخدام صوره، بعد قراره حل البرلمان، وبدا أنهم دخلوا مرحلة "ما بعد ماكرون"، وفق تقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

ولا يزال أنصار الرئيس غير قادرين على استيعاب قراره المفاجئ الذي أغرقهم في المجهول، وفق الصحيفة، ويفضل النواب الذين باشروا حملتهم الانتخابية في مختلف الدوائر عدم استخدام صوره وكأنهم ينأون بأنفسهم عنه.

ذهول

ومن بين المرشحين الذين أصابتهم حالة ذهول مقربون منه، وكانوا من مهندسي فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2017، ومنهم من انضمّ إلى وزارات أو شغل مناصب في قصر الإليزيه خلال الفترة الرئاسية الأولى، بحسب التقرير.

وقالت "لوفيغارو" إنّ "المعسكر الرئاسي هو الطرف الذي شعر بألم أكبر بصدمة التفكك بعد إعلان حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وبعد مرور أسبوع، لا يزال يكافح من أجل التقاط أنفاسه واستيعاب الصدمة".

ونقلت الصحيفة عن أحد المقربين من ماكرون قوله: "لم أعد أعرفه بعد الآن"، محذرا من أنّ "القيام بذلك الآن، عشية الألعاب الأولمبية، من شأنه أن يخلق فوضى هائلة ويوفر مساحة للتطرف"، بحسب تعبيره.