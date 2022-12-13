تقرير: إدارة بايدن تضع "خطوطا حمراء" أمام حكومة نتنياهو

وأضاف الموقع أن مشاكل سياسية كبرى على الساحة الدولية تنتظر رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو بمجرد تشكيل حكومته الجديدة.

وقال مسؤولون كبار في حزب "الليكود" إن "نتنياهو سيحسن صنعا إذا حذر إيتمار بن غفير من الآن فصاعدا من محاولة تغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى، وبتسلئيل سموتريتش من محاولة توسيع المشروع الاستيطاني خلافا لاتفاقيات الائتلاف".

وبحسب المحلل السياسي في الموقع، يوني بن مناحم، فإن "الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية على شفا انفجار، ووسائل الإعلام الفلسطينية وشبكات التواصل الاجتماعي تحرض باستمرار ضد الحكومة الجديدة التي من المفترض أن تتشكل في إسرائيل.

وبحسب المسؤولين، "إذا لم يضع نتنياهو من الآن حدا لابن غفير وسموتريتش، فقد تكون إسرائيل عالقة في انتفاضة مسلحة جديدة في الضفة الغربية، وتدخل في أزمة عميقة في العلاقات السياسية والأمنية مع إدارة بايدن".

وقال بن مناحم: "وجهت إدارة بايدن مؤخرًا عددًا من التحذيرات الواضحة إلى بنيامين نتنياهو، بشأن الخطوط الحمراء للحكومة الجديدة في إسرائيل. مفادها أن الإدارة الامريكية لن تتسامح مع إجراءات أحادية الجانب في أراضي الضفة الغربية تهدف إلى ضم أجزاء منها لإسرائيل، ولن تتسامح مع أي تغيير في الوضع الراهن في المسجد الأقصى".