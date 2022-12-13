تقرير: إدارة بايدن تضع "خطوطا حمراء" أمام حكومة نتنياهو
قال موقع عبري، في تقرير له، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدرت تحذيرا لرئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، من أن ضمّ الضفة الغربية وتغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى هي "خطوط حمراء" يجب عدم تجاوزها.
وبحسب موقع "نيوز1" العبري، تعتزم الإدارة الأمريكية الاستفادة من اعتماد إسرائيل على تلقي أسلحة متطورة من الولايات المتحدة للهجوم على إيران من أجل الضغط على نتنياهو.
وأضاف الموقع أن مشاكل سياسية كبرى على الساحة الدولية تنتظر رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو بمجرد تشكيل حكومته الجديدة.
وقال مسؤولون كبار في حزب "الليكود" إن "نتنياهو سيحسن صنعا إذا حذر إيتمار بن غفير من الآن فصاعدا من محاولة تغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى، وبتسلئيل سموتريتش من محاولة توسيع المشروع الاستيطاني خلافا لاتفاقيات الائتلاف".
وبحسب المحلل السياسي في الموقع، يوني بن مناحم، فإن "الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية على شفا انفجار، ووسائل الإعلام الفلسطينية وشبكات التواصل الاجتماعي تحرض باستمرار ضد الحكومة الجديدة التي من المفترض أن تتشكل في إسرائيل.
وبحسب المسؤولين، "إذا لم يضع نتنياهو من الآن حدا لابن غفير وسموتريتش، فقد تكون إسرائيل عالقة في انتفاضة مسلحة جديدة في الضفة الغربية، وتدخل في أزمة عميقة في العلاقات السياسية والأمنية مع إدارة بايدن".
وقال بن مناحم: "وجهت إدارة بايدن مؤخرًا عددًا من التحذيرات الواضحة إلى بنيامين نتنياهو، بشأن الخطوط الحمراء للحكومة الجديدة في إسرائيل. مفادها أن الإدارة الامريكية لن تتسامح مع إجراءات أحادية الجانب في أراضي الضفة الغربية تهدف إلى ضم أجزاء منها لإسرائيل، ولن تتسامح مع أي تغيير في الوضع الراهن في المسجد الأقصى".
بن غفير وسموتريتش
وبحسب مصادر سياسية في القدس، أوضحت إدارة بايدن لنتنياهو أن الرضوخ لضغوط إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بشأن الوضع الراهن في المسجد الأقصى، وسياسة الاستيطان في أراضي الضفة الغربية، يمكن أن يؤثر على التنسيق الأمني بين إسرائيل والولايات المتحدة في موضوع إيران.
ويبدو أن الإدارة الأمريكية تحاول الاستفادة من حاجة حكومة نتنياهو المستقبلية لأسلحة متطورة مصنوعة في الولايات المتحدة، من أجل الاستعداد لعمل عسكري ضد إيران، وكبح سياستها حول القضية الفلسطينية.