لتهدئة التوتر.. الاتحاد الأوروبي يدعو زعيمي صربيا وكوسوفو إلى بروكسل

كثف الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، مساعيه لتخفيف حدة التوتر بين صربيا وكوسوفو، داعيا الرئيس الصربي ورئيس وزراء كوسوفو لاجراء محادثات في بروكسل الأسبوع المقبل.

وتصاعد التوتر بين بلغراد وبريشتينا منذ تنصيب رؤساء بلديات ألبان في أيار/مايو في 4 مدن بشمال كوسوفو تقطنها غالبية صربية.

وأعلن بيتر ستانو، المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأن "تفاصيل اجتماع بروكسل بين الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيش، ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، ستعلن لاحقا".

وقال بوريل: "الوضع يتدهور يوما بعد يوم ونحن مرة جديدة في وضع إدارة أزمة".