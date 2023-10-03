تقارير عن ترشح بوتين لانتخابات 2024 الشهر المقبل‎

ذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يعلن الشهر المقبل عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.

ومن شأن تلك الخطوة أن تمهد الطريق أمام الرئيس الروسي الحالي بوتين للبقاء في السلطة حتى عام 2030 على أقل تقدير.

ونقلت صحيفة "كوميرسانت" الروسية عن مصادر مقربة من الرئاسة أن المسؤولين يتوقعون أن يعلن بوتين عزمه الترشح للانتخابات المقررة في آذار/ مارس خلال مؤتمر سيعقد في تشرين الثاني/ نوفمبر.