تقارير عن ترشح بوتين لانتخابات 2024 الشهر المقبل
ذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يعلن الشهر المقبل عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.
ومن شأن تلك الخطوة أن تمهد الطريق أمام الرئيس الروسي الحالي بوتين للبقاء في السلطة حتى عام 2030 على أقل تقدير.
ونقلت صحيفة "كوميرسانت" الروسية عن مصادر مقربة من الرئاسة أن المسؤولين يتوقعون أن يعلن بوتين عزمه الترشح للانتخابات المقررة في آذار/ مارس خلال مؤتمر سيعقد في تشرين الثاني/ نوفمبر.
وقالت الصحيفة ذائعة الصيت في روسيا، إن هناك سيناريوهات أخرى لما سيفعله بوتين في المؤتمر، مضيفة أن القرار النهائي بيدي بوتين نفسه.
وتسلم بوتين الرئاسة من بوريس يلتسين في اليوم الأخير من عام 1999، وقاد روسيا لفترة أطول من أي حاكم روسي آخر منذ جوزيف ستالين وتخطى حتى على ليونيد بريجنيف الذي استمرت فترة حكمه 18 عاما.
وسيبلغ بوتين 71 عاماً في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.