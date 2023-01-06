النمسا.. قتيل وجريح بتبادل إطلاق نار في ثكنة عسكرية

قُتل جندي نمساوي وأصيب آخر، اليوم الجمعة، بعد تبادل لإطلاق النار داخل ثكنات قاعدة جوية شمالي البلاد، حسبما أفاد متحدث باسم وزارة الدفاع النمساوية.

وكتب مايكل باور المتحدث باسم الوزارة على "تويتر": "قُتل الحارس وأصيب جندي آخر في تبادل لإطلاق النار قبل السابعة بقليل اليوم في الثكنة الجوية ببلدة فينر نويشتات".