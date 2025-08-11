رداً على "طلوع الفجر".. إيران تجري مناورات جوية وترفع حالة التأهب

كشفت تقارير إيرانية، فجر اليوم الاثنين، بأن البلاد تشهد حالة من الاستنفار العسكري، وشهدت خلال الساعات الأخيرة الماضية مناورات جوية للقوات الجوية، وذلك في أعقاب التمرين العسكري المفاجئ الذي نفذته إسرائيل، الأحد.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن انطلاق تدريبات عسكرية، في الخامسة من فجر الأحد، بشكل مفاجئ، أطلق عليها "طلوع الفجر"، تهدف إلى الوقوف على الاستعدادات لمواجهة أي حرب إقليمية أو شاملة.

وذكرت مصادر في إيران أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإيراني أقلعت خلال الساعات الماضية من قواعد تبريز وهمدان وأصفهان، باتجاه المناطق الغربية للبلاد، وحلقت فوق أجواء كرج وطهران.

تأتي تلك الطلعات في إطار دوريات جوية تهدف إلى رفع الجاهزية القتالية لسلاح الجو الإيراني، ورفع حالة التأهب القصوى تحسباً لأي تحرك عدائي، في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متزايداً وتحركات عسكرية مقلقة.

في المقابل، أطلقت إسرائيل مناورات جوية كبرى تحمل اسم "طلوع الفجر" بمشاركة 150 طائرة مقاتلة من الولايات المتحدة وبريطانيا، وسط تحذيرات من أن تكون غطاءً لعملية عسكرية ضد إيران.

وأكدت مصادر عبرية أن هذه المناورات تهدف إلى منع أي مفاجآت إيرانية محتملة، خاصة في ظل تصريحات لخبراء إسرائيليين بأن الولايات المتحدة تواجه قيوداً على استخدام منظومة "ثاد"، وأن مخزون الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية لدى إسرائيل تراجع بشكل كبير.