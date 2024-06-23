فرنسا.. حبس مولدافيين رسموا نعوشاً على واجهة صحيفة "لوفيغارو"

قررت السلطات القضائية في فرنسا، توجيه تهم لمولدافيَّين في باريس وإيداعهما الحبس الاحتياطي للاشتباه في رسمهما 6 نعوش تحمل إشارة إلى أوكرانيا على واجهة صحيفة "لوفيغارو" اليومية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قضائي قوله، إن "الشخصين متهمان بالمشاركة في مشروع لإضعاف معنويات الجيش بهدف تقويض الدفاع الوطني في وقت السلم"، مشيرًا إلى أنهما أودِعا الحبس الاحتياطي.

وقال وزير الخارجية المولدافي ميهاي بوبسوي عبر منصة إكس "ندين بشدة الأساليب الهجينة لروسيا في فرنسا، والمتمثلة في توريط مواطنين من مولدافيا في أعمال تخريب وتحريض على الكراهية".

وأوقِف الرجلان ليل الخميس الجمعة وكان في حوزتهما جوازا سفر مولدافيان، ويُشتبه في أنهما استخدما طلاء أحمر لكي يرسما على واجهة الصحيفة النعوش المصحوبة بنقوش "أوقفوا الموت، مريا mriya، أوكرانيا". ومريا تعني بالأوكرانية "حلم".

وعثِر على ستة نقوش مماثلة صباح الخميس على واجهة مقر وكالة الأنباء الفرنسية في باريس، في مكان غير بعيد عن مقرّ صحيفة لوفيغارو.

ووفقًا لأولى التصريحات التي أدليا بها ونقلها مصدر مطلع على القضية، ادعى المواطنان المولدافيان أنهما حصلا على حوالي مئة يورو لرسم هذه العلامات.

وفُتِح تحقيق منفصل بعد العثور على رسوم على جدران تُظهر طائرات ميراج فرنسية مُقاتلة على شكل توابيت، الثلاثاء الماضي في ثلاث مناطق في باريس، وأرفِقت الرسوم بعبارة "ميراج لأوكرانيا"، واكتُشف رسم مماثل على جدران مبنى وكالة الأنباء الفرنسية الاثنين.