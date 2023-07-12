الكنيست الإسرائيلي ينتخب ممثلا للائتلاف الحكومي في لجنة اختيار القضاة.. والمعارضة تحذر

وبعد إعلان النتيجة، وجه زعيم المعارضة يائير لابيد رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير العدل ياريف ليفين، قال فيها إنه "إذا لم تجتمع لجنة اختيار القضاة في غضون 14 يومًا، سأقدم التماسًا إلى المحكمة العليا".

وأضاف: "لا مكان لوزير العدل لممارسة السلطة التقديرية في الالتزام باجتماع اللجنة، وعدم الانعقاد يشكل تجاهلًا للمصلحة العامة، ويستند إلى اعتبارات لا يملك وزير العدل سلطة النظر فيها. وعلى الحكومة أيضا واجب اختيار الوزير الإضافي الذي سيعمل في اللجنة نيابة عنها".

كما أدلى رئيس حزب "المعسكر الرسمي"، بيني غانتس، ببيان خاص بعد النتيجة، دعا فيه أعضاء التحالف الحكومي المعتدلين لتحمل المسؤولية والعودة إلى المفاوضات بشأن التعديلات القضائية.

وقال غانتس: "إنني أهنئ أعضاء الكنيست على الانتهاء من انتخاب ممثلي الكنيست في لجنة اختيار القضاة، والآن حان الوقت لعقد اللجنة واختيار القضاة". مبينا أن "نية منع انعقاد اللجنة لمدة عام حتى الشتاء تعني أخذ عشرات الآلاف من الإسرائيليين كرهائن لنزوات نتنياهو وليفين السياسية. والكثير من الذين ينتظرون المحاكمة والأحكام سيستمرون في الانتظار، لأن السياسة مع نتنياهو وليفين فوق المواطنين".