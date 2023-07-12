الكنيست الإسرائيلي ينتخب ممثلا للائتلاف الحكومي في لجنة اختيار القضاة.. والمعارضة تحذر
انتخب الكنيست الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الأربعاء، في اقتراع سري، المرشح عن الائتلاف الحكومي عضو الكنيست يتسحاق كروزر، من حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف الذي يرأسه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في لجنة اختيار القضاة، بعد حصوله على تأييد 86 عضوا في الكنيست، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
يأتي ذلك بعد انتخاب عضو الكنيست كارين الهرار من حزب "يوجد مستقبل، الشهر الماضي، كممثلة للمعارضة في لجنة اختيار القضاة، في نهاية مهزلة كبيرة.
وبعد إعلان النتيجة، وجه زعيم المعارضة يائير لابيد رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير العدل ياريف ليفين، قال فيها إنه "إذا لم تجتمع لجنة اختيار القضاة في غضون 14 يومًا، سأقدم التماسًا إلى المحكمة العليا".
وأضاف: "لا مكان لوزير العدل لممارسة السلطة التقديرية في الالتزام باجتماع اللجنة، وعدم الانعقاد يشكل تجاهلًا للمصلحة العامة، ويستند إلى اعتبارات لا يملك وزير العدل سلطة النظر فيها. وعلى الحكومة أيضا واجب اختيار الوزير الإضافي الذي سيعمل في اللجنة نيابة عنها".
كما أدلى رئيس حزب "المعسكر الرسمي"، بيني غانتس، ببيان خاص بعد النتيجة، دعا فيه أعضاء التحالف الحكومي المعتدلين لتحمل المسؤولية والعودة إلى المفاوضات بشأن التعديلات القضائية.
وقال غانتس: "إنني أهنئ أعضاء الكنيست على الانتهاء من انتخاب ممثلي الكنيست في لجنة اختيار القضاة، والآن حان الوقت لعقد اللجنة واختيار القضاة". مبينا أن "نية منع انعقاد اللجنة لمدة عام حتى الشتاء تعني أخذ عشرات الآلاف من الإسرائيليين كرهائن لنزوات نتنياهو وليفين السياسية. والكثير من الذين ينتظرون المحاكمة والأحكام سيستمرون في الانتظار، لأن السياسة مع نتنياهو وليفين فوق المواطنين".
وأضاف أن "نتنياهو يخلق هجوما استراتيجيا على العلاقات مع الولايات المتحدة. وهذا لعب بالنار على حساب أمن المواطنين الإسرائيليين".
في غضون ذلك، طالبت المعارضة وزير العدل ياريف ليفين بعقد اجتماع لجنة اختيار القضاة في أقرب وقت ممكن، والعودة إلى المفاوضات في مقر الرئيس يتسحاق هرتسوغ. ومن ناحية أخرى، لا يرى ليفين أنه من المناسب دعوة اللجنة إلى الانعقاد بتشكيلتها الحالية، قبل تعيين وزير ممثلا عن الحكومة كما هو مطلوب، على أمل أن يتمكن من تغيير تشكيل اللجنة.
وكانت قضية لجنة اختيار القضاة المؤلفة من 9 أعضاء، التي تعين القضاة، بمن في ذلك قضاة المحكمة العليا، هي الأصعب في المعركة حول خطة حكومة نتنياهو المتطرفة بشأن التعديلات القضائية التي أثارت احتجاجات عارمة في كل إسرائيل.
وتتكون اللجنة حاليا من عضوي كنيست يمثلان الائتلاف الحكومي والمعارضة، ووزير ممثل عن الحكومة، وقضاة ومحامين، وكان من المعتاد قبل ذلك أن يمثل العضوان اللذان يختارهما الكنيست ائتلاف الحكومة والمعارضة، لكن المتشددين يرغبون في أن يكونا ممثلين للحكومة فقط.
صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية