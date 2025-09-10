logo
العالم

زيلينسكي يأسف لـ"تقاعس" الغرب بعد دخول مسيّرات روسية أجواء بولندا

زيلينسكي يأسف لـ"تقاعس" الغرب بعد دخول مسيّرات روسية أجواء بولندا
فولوديمير زيلينسكي المصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، عن أسفه لـ"تقاعس" القادة الغربيين، وذلك في أعقاب اعتراض بولندا ليلًا طائرات مسيّرة يُشتبه أنها روسية اخترقت مجالها الجوي.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي: "صدرت تصريحات عديدة، لكن حتى الآن لم يُتخذ أي إجراء"، مضيفًا أن "روسيا لم تتلقَّ ردًا حازمًا (...) يُترجم إلى إجراءات ملموسة".

أخبار ذات علاقة

طيران حربي روسي

روسيا تختبر "الناتو" في بولندا.. اختراق "محسوب" قبل المواجهة الكبرى

وأكد زيلينسكي أن دخول هذه المسيّرات الأراضي البولندية كان "مناورة مدروسة من روسيا" لاختبار "ما يمكن القيام به وما سيكون عليه رد" دول حلف شمال الأطلسي.

وأشار الرئيس الأوكراني أيضًا إلى أنه تحدث هاتفيًا، الأربعاء، مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته.

وفي وقت سابق الأربعاء، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "انتهاك" طائرات روسية مسيّرة المجال الجوي لبولندا العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

أخبار ذات علاقة

وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي

بولندا تستدعي القائم بأعمال السفارة الروسية بعد أزمة المسيّرات

 وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: "ما قصة روسيا وانتهاكها المجال الجوي البولندي بطائرات مسيّرة؟ ها نحن نبدأ من جديد!".

ولم يوضح ترامب ما يعنيه بالجزء الأخير من منشوره القصير.

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC