زيلينسكي يأسف لـ"تقاعس" الغرب بعد دخول مسيّرات روسية أجواء بولندا

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، عن أسفه لـ"تقاعس" القادة الغربيين، وذلك في أعقاب اعتراض بولندا ليلًا طائرات مسيّرة يُشتبه أنها روسية اخترقت مجالها الجوي.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي: "صدرت تصريحات عديدة، لكن حتى الآن لم يُتخذ أي إجراء"، مضيفًا أن "روسيا لم تتلقَّ ردًا حازمًا (...) يُترجم إلى إجراءات ملموسة".

وأكد زيلينسكي أن دخول هذه المسيّرات الأراضي البولندية كان "مناورة مدروسة من روسيا" لاختبار "ما يمكن القيام به وما سيكون عليه رد" دول حلف شمال الأطلسي.

وأشار الرئيس الأوكراني أيضًا إلى أنه تحدث هاتفيًا، الأربعاء، مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته.

وفي وقت سابق الأربعاء، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "انتهاك" طائرات روسية مسيّرة المجال الجوي لبولندا العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: "ما قصة روسيا وانتهاكها المجال الجوي البولندي بطائرات مسيّرة؟ ها نحن نبدأ من جديد!".

ولم يوضح ترامب ما يعنيه بالجزء الأخير من منشوره القصير.