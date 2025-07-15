قدم له الشكر.. زيلينسكي يكشف تفاصيل مكالمته مع ترامب

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يوم الإثنين، إنه تحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشكره على استعداده لدعم أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي في منشور عبر تطبيق "تيليجرام": "كانت محادثة جيدة جداً. شكرته على استعداده لدعم أوكرانيا ومواصلة العمل معاً لوقف أعمال القتل وإرساء سلام دائم وعادل".

وكان زيلينسكي قد كتب في وقت سابق عبر حسابه في منصة "إكس" أنه وترامب "ناقشا حلولاً لحماية أوكرانيا"، بعدما سمح الأخير بإرسال أسلحة جديدة إلى كييف.

وقال زيلينسكي: "ناقشنا مع الرئيس الوسائل والحلول الضرورية لتوفير حماية أفضل للشعب من الهجمات الروسية وتعزيز مواقعنا".

من جهة أخرى، قال زيلينسكي أيضا إنه أجرى محادثة جيدة جداً مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، الذي التقى ترامب في البيت الأبيض اليوم.