زيلينسكي: التنازلات لن تقنع روسيا بوقف الأعمال القتالية

الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
11 أغسطس 2025، 11:29 ص

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن التنازلات لن تقنع روسيا بوقف الأعمال القتالية في بلاده، وإن هناك حاجة إلى تكثيف الضغط على الكرملين.

وكتب على إكس "روسيا تطيل أمد الحرب ولذلك تستحق أن تواجه ضغطا دوليا أكبر. روسيا ترفض وقف القتل، ولذلك لا يجب أن تتلقى أي مكافآت أو مزايا".

وبحسب وكالة "رويترز"، أوضح "هذا ليس موقفا أخلاقيا فحسب، إنه عقلاني. التنازلات لا تقنع قاتلا".

وأدلى زيلينسكي بتلك التصريحات قبل أيام من قمة بين الرئيسين الأمريكي والروسي من المقرر عقدها في ألاسكا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس/آب المقبل في ألاسكا، في إطار مساعيه للتوسط لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

 

