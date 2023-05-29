تشكيل لجنة تحقيق مثيرة للجدل حول "النفوذ الروسي" في بولندا

وافق الرئيس البولندي اليوم الإثنين على تشكيل لجنة تحقيق في "النفوذ الروسي في بولندا"، وهي هيئة وصفتها المعارضة وقضاة بأنها "ستالينية" و"غير دستورية"، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في الخريف.

بصوت واحد أعلنت المعارضة من اليسار والوسط وحتى اليمين المتطرف أنها لن تشارك في أعمال هذه اللجنة التي تمثل "نهاية الديموقراطية" في بولندا وتدفع البلاد إلى "حرب أهلية" وفق سزيمون هولونيا رئيس حزب بولندا 2050 (وسط).

واللجنة المؤلفة من 9 أعضاء يعينهم مجلس النواب الذي يهيمن عليه الشعبويون، ستقرر ما إذا كان المسؤولون السياسيون قد انصاعوا للنفوذ الروسي بين عامي 2007 و2022، مع صلاحيات بفرض عقوبات عليهم بدون اللجوء إلى القضاء، على ما حذر مراقبون.

وسيكون ممكنا منع الشخص الذي تثبت إدانته من تولي مناصب تتعلق بالوصول إلى الأموال العامة والمعلومات السرية لمدة 10 سنوات، وذلك للحؤول دون "عمله مرة أخرى في ظل النفوذ الروسي على حساب مصالح بولندا"، وفق نص القانون.

وسيتم تعيين رئيس اللجنة من قبل رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيسكي، ولا يتحمل أعضاؤها أي مسؤولية عن قراراتهم.

وتقول السلطة إن تشكيل هذه اللجنة ضروري للقضاء على النفوذ الروسي في بولندا، الحليف المخلص لأوكرانيا التي تتعرض لهجوم من موسكو.

وقال الرئيس أندريه دودا في بيان بثه التلفزيون الإثنين: "آمل أن يختار البرلمان أعضاء اللجنة بمسؤولية"، مشيرا إلى أنه وقع القانون الذي أقره قبل ثلاثة أيام البرلمان الذي يسيطر عليه حزب "العدالة والقانون" القومي الحاكم وحلفاؤه.

كما أعلن الرئيس أنه بصدد إرسال القانون إلى المحكمة الدستورية، وهو إجراء لا يحول دون دخوله حيز التنفيذ.

وأعلن أيضا أنه سيطلب من رئيس الوزراء البولندي أن يقترح على المجلس الأوروبي تشكيل لجنة تحقيق في النفوذ الروسي "على المستوى الأوروبي".