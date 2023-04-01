تقرير: انضمام فنلندا للناتو انتكاسة إستراتيجية لبوتين

اعتبر تقرير فرنسي أن انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي يشكل انتكاسة استراتيجية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من شأنها أن تزيد من عزلة روسيا بعد أكثر من عام على غزوها أوكرانيا.

وانضمّت فنلندا رسميًا إلى حلف "الناتو" دون أن تكون السويد على جانبها بسبب اعتراض تركيا على ذلك.

وتعزّز هذه العضوية الجديدة القدرات الدفاعية المشتركة، لكنها تعرّض البلد إلى تهديدات الروس، وفق التقرير الذي نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.