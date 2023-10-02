للمرة الأولى.. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون في أوكرانيا

عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أول اجتماع لهم خارج التكتل على الإطلاق في أوكرانيا، اليوم الإثنين، لإظهار الدعم لكييف بعدما فاز مرشح موال لروسيا بالانتخابات في سلوفاكيا وبعدما أزال الكونغرس الأمريكي تمويل كييف من قانون الإنفاق المؤقت.

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على منصة "إكس" :"نعقد اجتماعًا تاريخيًّا لوزراء الاتحاد الأوروبي هنا في أوكرانيا الدولة المرشحة للعضوية والعضو المستقبلي في التكتل… نحن هنا للتعبير عن تضامننا ودعمنا للشعب الأوكراني".