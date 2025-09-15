بتعويذات وحرباء.. حبس شخصين حاولا استخدام "السحر" لقتل رئيس زامبيا

قضت محكمة في زامبيا، الاثنين، بسجن رجلين مدة عامين مع الأشغال الشاقة بتهمة محاولة استخدام السحر لقتل رئيس البلاد.

وأُلقي القبض على المواطن الموزمبيقي جاستن مابوليسي كاندوندي، والزعيم المحلي لإحدى القرى الزامبية ليونارد فيري، في ديسمبر/كانون الأول، وبحوزتهما تعويذات، بينها حرباء حية.

وقالت الشرطة إنهما خططا لاستخدام التعويذات لإيذاء الرئيس هاكايندي هيشيليما، ووُجهت إليهما تهمة ادعاء معرفة السحر وحيازة تعويذات.

وأشار القاضي فاين مايامبو في العاصمة لوساكا، الاثنين، إلى أن "الدافع وراء الجريمة كان قتل رئيس الدولة".

وقال: "لم يكن المدانان عدوّين لرئيس الدولة فحسب، بل لجميع الزامبيين. ولذلك أحكم عليهما بالسجن 24 شهرا مع الأشغال الشاقة من تاريخ اعتقالهما".

وأشارت النيابة العامة إلى أن الرجلين قاما بفعلتهما بدفع وتمويل من شقيق النائب المعارض إيمانويل "جاي جاي" باندا، الذي يُحاكم بتهمة السرقة ومحاولة القتل والهروب من السجن.