ستولتنبرغ: زيلينسكي مدعو لحضور قمة "الناتو" المقبلة

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الثلاثاء، أنه دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للمشاركة في قمته المقبلة المقرّر عقدها، في تموز/يوليو، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف حضره وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا: "نتطلع للقاء زيلينسكي، في قمة فيلنيوس في تموز/يوليو".