ستولتنبرغ: زيلينسكي مدعو لحضور قمة "الناتو" المقبلة
أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الثلاثاء، أنه دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للمشاركة في قمته المقبلة المقرّر عقدها، في تموز/يوليو، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.
وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف حضره وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا: "نتطلع للقاء زيلينسكي، في قمة فيلنيوس في تموز/يوليو".
إلى ذلك، قدَّم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، "تهانيه الصادقة" إلى فنلندا بعد انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي، معتبرًا أن الأخير هو "الضمان الفاعل الوحيد للأمن في المنطقة" في مواجهة "العدوان الروسي".
وكتب زيلينسكي على تيليغرام: "تهاني الصادقة لفنلندا والرئيس ساولي نينيستو بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".
وتطمح أوكرانيا بدورها للانضمام إلى الحلف العسكري.