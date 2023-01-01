تايوان تعرض على الصين المساعدة في التعامل مع تفشي كورونا

عرضت رئيسة تايوان تساي إينج وين، اليوم الأحد، تقديم "المساعدات الضرورية" للصين لمساعدتها في التعامل مع زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19، لكنها قالت إن الأنشطة العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة "لن تخدم السلام والاستقرار في المنطقة".

وفي تحول مفاجئ في السياسة، بدأت الصين الشهر الماضي التخلي عن سياسة الإغلاق والاختبارات المكثفة التي وصفت بأنها الأكثر صرامة في العالم لاحتواء الجائحة. ويعني هذا التحول انتشار كوفيد-19 على نحو كبير دون رادع وقال خبراء صحة دوليون إن الفيروس قد يصيب ملايين الأشخاص يوميا.

وقالت تساي في رسالتها التقليدية بمناسبة العام الجديد التي ألقتها في المكتب الرئاسي، إن الجميع رأى الزيادة الكبيرة في عدد حالات الإصابة بكوفيد في الصين. وتعتبر الصين تايوان جزءًا من أراضيها وكثفت ضغطها العسكري لتأكيد هذا الأمر.

وقالت رئيسة تايوان دون الخوض في التفاصيل "ما دامت هناك حاجة وبالنظر إلى وضع الرعاية الإنسانية فنحن على استعداد لتقديم المساعدة اللازمة لمساعدة المزيد من الناس على التغلب على الجائحة والتمتع بعام جديد صحي وآمن".