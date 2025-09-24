بريطانيا تضبط مشتبها به في الهجوم السيبراني على مطارات أوروبية

ألقي القبض في بريطانيا على رجل في الأربعينات من عمره على خلفية هجوم سيبراني تسبب في حدوث اضطرابات في مطار هيثرو ومطارات أوروبية أخرى، بحسب "د ب أ".

أخبار ذات علاقة الهجوم السيبراني يواصل إرباك مطار برلين

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن وكالة مكافحة الجريمة في بريطانيا قالت اليوم الأربعاء، إنه تم إلقاء القبض على المشتبه به في ويست ساسكس أمس الثلاثاء، للاشتباه في خرقه قانون إساءة استخدام الكمبيوتر، وأنه تم الإفراج عنه بكفالة مشروطة.

وقال بول فوستر، نائب مدير وحدة مكافحة الجرائم السيبرانية بوكالة مكافحة الجريمة" "على الرغم من أن هذا الاعتقال يمثل خطوة إيجابية، فإن التحقيق بشأن الواقعة يتواصل ومازال في مراحله الأولى".

أخبار ذات علاقة آلاف المسافرين تضرروا.. هجوم إلكتروني يُعيد مطارات أوروبا للأنظمة اليدوية

وأضاف: "تمثل الجريمة السيبرانية تهديدا عالميا مستمرا يواصل التسبب في اضطرابات كبيرة في المملكة المتحدة".

وكانت عدة مطارات أوروبية تعرضت لاضطرابات تواصلت لأيام عقب هجوم إلكتروني.