شركة اتصالات سويدية تتوقف عن تقديم خدماتها للإسرائيليين

توقفت شركة الاتصالات السويدية "سونيتل" عن تقديم خدماتها للإسرائيليين؛ بسبب مذكرات اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت؛ بسبب اتهامهما بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.

ووفق "القناة 12" العبرية، فقد سعى ليران هالبرشتاين لشراء خدمات الشركة، لكن طلبه رُفض بحجة أن "السلطات الإسرائيلية لم تتعاون مع قرار محكمة العدل الدولية"، الأمر الذي وصفته "القناة 12" بأنه "نوع جديد من معاداة السامية".

وطلب هالبرشتاين، المقيم في إسرائيل، شراء رقم افتراضي من الشركة، وهو رقم تستخدمه الشركات للتواصل مع عملائها.

في البداية، زعمت الشركة وجود مشكلة في طلبه، لكن عندما راسلها عبر البريد الإلكتروني للاستفسار عن موعد استلامه للخدمة التي دفع ثمنها، تلقى رسالة نصها: "نود إبلاغكم بأنه وفقاً لسياسة الامتثال الخاصة بنا فيما يتعلق بالإجراءات القانونية الدولية، فإننا نعلق حالياً التسجيلات الصادرة من إسرائيل"، وفق ما أوردته القناة العبرية.

وقالت إن الإسرائيلي هالبرشتاين قدم شكوى إلى لجنة المساواة في السويد، لكنه لم يتلقّ رداً بعد.





