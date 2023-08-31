أمريكا تحث مواطنيها على مغادرة هايتي "في أقرب وقت ممكن"

حثت السفارة الأمريكية في هايتي، الأربعاء، مواطنيها في الدولة الواقعة في منطقة الكاريبي على المغادرة "في أقرب وقت ممكن" محذّرة من تحديات في الأمن، والبنية التحتية، في وقت أدى فيه تصاعد العنف إلى نزوح الآلاف، وزيادة معدل جرائم القتل.

وقالت السفارة في بيان: "يجب على المواطنين الأمريكيين الموجودين في هايتي مغادرتها في أقرب وقت ممكن عبر وسائل النقل التجارية أو الخاصة"، وحثت على توخي أقصى درجات الحذر.

وأعلنت الأمم المتحدة أن حرب العصابات المتصاعدة في هايتي تمخضت عن أزمة إنسانية مدمرة دفعت نحو 200 ألف شخص في أنحاء البلاد إلى النزوح، وتركت نحو 5.2 مليون شخص، أي نحو نصف سكان هايتي، في حاجة إلى المساعدات الإنسانية.

وفي وقت سابق من آب/أغسطس الجاري، أغلقت السفارة الأمريكية في العاصمة بورت أو برنس أبوابها مؤقتًا بسبب إطلاق نار في المنطقة المجاورة.