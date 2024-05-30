لماذا أنشأت دول الجوار الروسي "جدار المسيّرات"؟

يطرح قرار ست من دول الجوار الروسي إنشاء منطقة دفاعية على طول الحدود مع روسيا تساؤلات عن جدوى القرار المشترك، وأهدافه، وسياقاته الميدانية، في علاقة بتطورات الحرب في أوكرانيا.

وأعلنت ليتوانيا، ولاتفيا، وإستونيا، وفنلندا، والنرويج، وبولندا قبل أيام إقامة منطقة دفاعية جديدة على طول الحدود مع روسيا أطلقت عليها "جدار المسيّرات"، وستعتمد أساسا على الطائرات المسيرة، لكن أيضا على أنظمة مضادة للمسيّرات، لمواجهة ما سمتها هذه الدول "الاستفزازات" و"التهديد" الروسي الجاثم على المنطقة.

توترات حادة

وتأتي هذه الخطوة بينما ترتفع حدة التوترات بين الدول المجاورة لروسيا، على خلفية ما تعتبره هذه الدول "خطرا روسيا محتملا" على الأمن والسِّلم الإقليميين.

ودفعت التطورات الميدانية، خصوصا التوغل الروسي في عمق الأراضي الأوكرانية وسيطرته على أجزاء واسعة في محور خاركيف، دول الجوار إلى البحث عن سُبل الدفاع عن أراضيها من أي تهديد روسي محتمل، وفقا لوسائل إعلام غربية.

ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، تنظر دول الجوار الروسي بقلق إلى هذه الخطوة وتبدي مخاوفها من امتداد الحريق إلى أراضيها، وسط تحذيرات من دول الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" من استمرار ما تعتبره استفزازًا روسيًّا.