تقرير: أموال دافعي الضرائب الأمريكيين تذهب رواتب لموظفي أوكرانيا الحكوميين

سلط تقرير برنامج 60 دقيقة، الذي تبثه شبكة "سي بي إس"، الضوء على إنفاق المليارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين في أوكرانيا، وكيف تنقذ المعدات الأميركية حياة العسكريين والمدنيين الأوكرانيين.

وأوضح موقع وارد تريبون الأميركي، في تقرير له، أن هذا أثار غضب العديد من المراقبين، لا سيما أن أموال الضرائب الأمريكية تدفع أيضًا رواتب 57 ألفًا من موظفي الدولة في أوكرانيا، وتدعم الشركات الخاصة.

وقالت النائبة الجمهورية عن ولاية جورجيا مارجوري تايلور جرين: “لدينا أقل من 19 ألفًا من عملاء حرس الحدود، ونعاني نقصا في الممرضات والشرطة ورجال الإطفاء، بينما ندفع رواتب 57 ألف موظف أوكراني".

وأضاف: "هذه الحرب ستقودنا إلى الحرب العالمية الثالثة ولا ينبغي لأطفالنا أن يخوضوها.. ينبغي لنا أن نسعى إلى السلام في أوكرانيا، وليس إلى المزيد من الحرب والموت".

وذكر التقرير أن إدارة بايدن أرسلت عشرات المليارات من الدولارات إلى أوكرانيا على شكل مساعدات غير عسكرية، في حين قدمت لهاواي في أعقاب حرائق الغابات المدمرة حاليًا حوالي 3.17 مليون دولار فقط.

ولفت إلى أن الكونجرس مستعد لمنح مليارات أخرى من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لأوكرانيا، ولا يقف سوى عدد قليل من المشرعين ضد ذلك، حتى في الوقت الذي تظهر فيه استطلاعات الرأي أن الجمهور الأمريكي يريد إيقاف حنفية التمويل.

وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي، راند بول، وهو واحد من القلائل في مجلس الشيوخ الذين وقفوا ضد سياسة الشيكات البيضاء: "مع عدم وجود نهاية واضحة في الأفق، يبدو من المرجح أن أوكرانيا سوف تتحول إلى مستنقع آخر لا نهاية له يموله دافعو الضرائب الأميركيون".

المصدر: شبكة "سي بي إس"