تقرير: إسرائيل تُفاقم خلافات المرشحين الجمهوريين للرئاسة الأمريكية

وجاء هجوم هالي على منافسها راماسوامي على خلفية تصريحات للأخير أدّلى بها لصحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، وعبر فيها عن معارضته للتدخل العسكري الأمريكي ضد إيران دفاعًا عن إسرائيل.

وقال راماسوامي لـ"إسرائيل هيوم" إنه سيبقى داعمًا لإسرائيل، لكنه لن يضع العسكريين والعسكريات الأمريكيين على جبهة القتال ضد إيران، إلا أن الصحيفة الإسرائيلية اعتبرت الموقف الرافض لضرب إيران خروجًا عن موقف الإدارات الأمريكية السابقة، التي هددت بشكل ضمني وصريح باستخدام القوة العسكرية دفاعًا عن إسرائيل.