تقرير: إسرائيل تُفاقم خلافات المرشحين الجمهوريين للرئاسة الأمريكية
قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إن "درجة" دفاع واشنطن عن إسرائيل عمّقت الخلافات بين مرشحي الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، المُقرر إجراؤها عام 2024.
وتفاقم مستوى الخلاف بين مرشحي الحزب لماراثون الرئاسة الأمريكية، بعدما قارنت المرشحة الجمهورية للرئاسة الأمريكية نيكي هالي سياسات منافسها في الانتخابات الرئاسية فيفيك راماسوامي نحو إسرائيل، بجماعات أقصى اليسار ومجموعة معارضة في الكونغرس الأمريكي.
وجاء هجوم هالي على منافسها راماسوامي على خلفية تصريحات للأخير أدّلى بها لصحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، وعبر فيها عن معارضته للتدخل العسكري الأمريكي ضد إيران دفاعًا عن إسرائيل.
وقال راماسوامي لـ"إسرائيل هيوم" إنه سيبقى داعمًا لإسرائيل، لكنه لن يضع العسكريين والعسكريات الأمريكيين على جبهة القتال ضد إيران، إلا أن الصحيفة الإسرائيلية اعتبرت الموقف الرافض لضرب إيران خروجًا عن موقف الإدارات الأمريكية السابقة، التي هددت بشكل ضمني وصريح باستخدام القوة العسكرية دفاعًا عن إسرائيل.
وقالت هالي إن موقف راماسوامي ينزع عنه أهلية أن يكون مرشحًا للرئاسة، مضيفة: "فاته أن النظام الإرهابي في إيران يرفع دائمًا الدعوات والشعارات التي تقول (الموت لأمريكا)".
وأشارت إلى أنه إذا لم يكن راماسوامي يعتبر أن "إيران النووية" تشكل تهديدًا على الأمن الأمريكي فعليه عندها أن لا يقترب من البيت الأبيض، وأن يجلس إلى جانب "مجموعة الفرقة" في الكونغرس، في إشارة منها إلى المجموعة المكونة من 4 نائبات في مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي.
المصدر: شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية